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الملكة إليزابيت تقدم إمتيازات لميغان لم تحظ بها ميدلتون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصلت دوقة سايكس ​ميغان ماركل​ على الكثير من الإهتمام والرعاية، من قبل ​الملكة إليزابيث الثانية​ والعائلة المالكة البريطانية بشكل عام، فلديها إمتيازات كثيرة لم تحظَ عليها دوقة كامبريدج ​كيت مدلتون​، من ذي قبل.



وبحسب موقع “​ديلي ميل​” البريطاني، فقد طلبت الملكة إليزابيث والدة ميغان ماركل – ​دوريا راغلاند​- المجيء إلى قلعة ساندرينغهام لقضاء عشية عيد الميلاد برفقة العائلة المالكة البريطانية وابنتها، كبادرة لطيفة منها تظهر فيها إحترامها لميغان، التي ليس لديها عائلة لها في ​بريطانيا​.


وتعد هذه البادرة اللطيفة نوعاً من كسر القواعد المتعارف عليها في العائلة المالكة، إذ لم تُدعى عائلة كيت ميدلتون، زوجة ​الأمير ويليام​، لقضاء عيد الميلاد برفقتهم من قبل، رغم أنهم في صبيحة عيد الميلاد ينضمون إليهم في الكنيسة، لكن بدل تواجدهم في ساندرينغهام، يتوجهون بالقرب من عقار أنمر هول.




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