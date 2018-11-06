عرابة - الحاج محمود بدارنه (ابو مجدي) في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الحاج محمود يوسف بدارنه ابو مجدي بعد ان الم به مرض عضال لم يمهله طويلا وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة المدينة

تابعونــا

سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله 2019-01-24 | 08:31:11 انتقل إلى رحمة الله تعالى، من قرية سولم، السيد عبد الكريم يوسف زعبي (أبو عامر)...

كفرمندا - وفاة الحاجة سعاد حسين مراد ( ام سرحان) 2019-01-21 | 09:36:28 انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة سعاد حسين مراد ( ام سرحان) من قرية كفرمندا زوجة...

خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله 2019-01-18 | 09:36:36 انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في البعينة، النجيدات، الشاب خضر حمد...

سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله 2019-01-13 | 11:09:39 انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع...

كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله 2019-01-13 | 09:26:27 انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...

الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله 2019-01-12 | 12:29:01 انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...

عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ 2019-01-11 | 10:01:16 انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...