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عرابة - الحاج محمود بدارنه (ابو مجدي) في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الحاج محمود يوسف بدارنه ابو مجدي بعد ان الم به مرض عضال لم يمهله طويلا وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة المدينة


انا لله وانا اليه راجعون




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