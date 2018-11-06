فيديو وصور - وزارة الداخلية بعد العثور على صناديق ومغلفات اقتراع قرب مدرسة في يركا : الشرطة باشرت التحقيق

أكدت وزارة الداخلية في اعقاب العثور ليلة امس على صناديق اقتراع ونغلفات انتخابات وتصويت قرب مدرسة في قرية يركا , انها توجهت للشرطة لفحص الموضوع والتحقيق في ملابساته .واشارت الوزارة في تعقيبها الى انه وفقا للقانون فانه على السلطة المحلية ان تضمن مكان تخزين للصناديق والمغلفات في مكان أمن الى حين تحويلها الى وحدة المراقبة القطرية على الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية .واضافت الوزارة في ردها :" لدى الوزارة نسخ البروتوكولات الموقعة ونتائج الانتخابات الرسمية , ولا تأثير لعملية "ابادة" الصناديق على الانتخابات , علما ان الشرطة تحقق في تفاصيل وحيثيات ما حدث .وكانت بلدة يركا شهدت ليلة امس حالة من الغضب والاستنفار العام في اعقاب العثور على صناديق اقتراع يقدر عددها ب 9 ملقاة قرب مدرسة في احد الاحياء في القرية اضافة الى مغلفات اقتراع استعملت خلال سيرورة العملية الانتخابية في القرية .واستنفرت الشرطة الى مكان العثور على الصناديق مع تلقيها بلاغ من الاهالي وباشرت التحقيق .وأفرزت انتخابات السلطة المحلية في يركا عن فوز المرشح وهيب حبيش برئاسة المجلس المحلي .