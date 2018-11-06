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تعديل قانوني يسمح بأخذ عينات لعاب من سائقين



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صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانوني بادر اليه وزير الامن الداخلي غلعاد أردان يسمح للشرطة بأخذ عينات لعاب من سائقين للتأكد من انهم لا يقودون سياراتهم وهم تحت تأثير المخدرات.




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