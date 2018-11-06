صور - احتراق سيارة في حيفا والشرطة تحقق

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي صباح اليوم الثلاثاء : "اندلع حريق فجر اليوم داخل سيارة في شارع عباس في حيفا ، وطواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره. لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق" .