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صور - احتراق سيارة في حيفا والشرطة تحقق



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي  صباح اليوم الثلاثاء : "اندلع حريق فجر اليوم داخل سيارة في شارع عباس في حيفا ، وطواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره. لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق" .





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