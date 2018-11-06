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إليسا برفقة سيسك فابريجاس وزوجته في لندن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لها مع صديقتها اللبنانية دانييلا سمعان خلال حضورهما لمباراة تشيلسي أمام ديربي كاونتي، في ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات دور الـ 16 في كاس الرابطة الإنجليزية.



إليسا، نشرت صور لها برفقة لاعب كرة القدم سيسك فابريجاس وزوجته دانييلا سمعان، خلال تواجدهما في أحد الكافيهات في لندن، وعلقت عليها قائلة: «في لندن مع سيسك فابريجاس ودانييلا سمعان».


من ناحية أخرى، كشفت إليسا مؤخرًا تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي، وطريقة اكتشافها للمرض منذ البداية وخضوعها للعلاج دون أن تخبر والدتها  وذلك خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية CBC.


الفنانة اللبنانية كشفت تفاصيل مشاركتها في برنامج «The Voice»، وقت تقليها العلاج الإشعاعي، قبل تصوير البرنامج بساعات، مؤكدة أنها كانت تحرص على ارتداء ملابس مقفولة لكي تخفي حروق جسدها من العلاج الإشعاعي.


كما كشفت سر سقوطها وتعرضها للإغماء على المسرح خلال مشاركتها في حفل غنائي في القرية العالمية بدبي، مؤكدة أنها أصيبت بارتفاع في ضغط الدم ورفضت وقتها الذهاب للمستشفى حتى لا يكشف عن تلقيها للعلاج من السرطان.




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