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الحكومة الإيطالية تهدي أرضاً لكل عائلة تنجب 3 أولاد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشجع ​الحكومة الإيطالية​ الأزواج على ​الإنجاب​، من خلال تقديم قطعة أرض زراعية للعائلات، التي تُرزق بطفل ثالث.



وبحسب وسائل إعلام إيطالية، ينصّ هذا التدبير الذي تقدّم به حزب اليمين المتطرّف "رابطة الشمال"، وأُدرج في مشروع ميزانية العام 2019، على التنازل عن قطعة أرض من الملك العام لمدة 20 عاماً، لصالح العائلات التي تتوسّع بين 2019 و2021.


وقال وزير الزراعة ​جان ماركو تشنتينايو​: "يقال إنّ الإيطاليين ليس لديهم الكثير من الأطفال، ولا بدّ من قلب المعادلة"، مشيراً إلى أنّ الوزارة ترغب في المساهمة في هذا المجهود.




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