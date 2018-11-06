تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 16:40:16 العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" |  2019-01-24 16:40:29 حماس تعلن رفضها المنحة القطرية |  2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |  2019-01-24 13:38:31 فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" |  2019-01-24 13:20:23 عقار ثوري للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية" |  2019-01-24 12:57:18 قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا |  2019-01-24 12:29:29 فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة |  2019-01-24 12:24:31 اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد |  2019-01-24 12:21:31 الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ |  2019-01-24 12:07:07 بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض |  2019-01-24 11:34:03 سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الخراب الذي خلفته الأمطار والعواصف شمال إيطاليا



  |     |   اضافة تعليق



الخراب الذي خلفته الأمطار والعواصف شمال إيطاليا




كلمات متعلقة

الخراب, الذي, خلفته, الأمطار, والعواصف, شمال, إيطاليا,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة يافا اعتقال مشتبهين اخلال النظام العام مواجهات شرطة القاء حجارة مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو كنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة موجة حر تضرب البلاد تستمر حتى السبت تحذير المواطنين الحرارة تصل الى 40 درجة مئويةحسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com