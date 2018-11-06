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للنساء أولا.. جسمك يكشف شخصيتك!



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اكتشف علماء أمريكيون العلاقة بين شكل الجسم وخصائص الصفات الشخصية للإنسان.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن باحثين جامعة تكساس في دالاس بينوا كيفية تأثير جسم الشخص على الانطباع الأول للآخرين عن شخصيته.


وشارك في التجربة 76 طالبا جامعيا عرضت عليهم 140 صورة (70 رجلا و70 امرأة). وكان على الطلاب مشاركة آرائهم حول صورة كل شخص باستخدام 30 مفردة لسمات شخصية أدرجت في قائمة الدراسة.


وتندرج المفردات الـ 30 ضمن 5 تصنيفات أساسية مستقلة، تصف السمات الشخصية، وتكون نموذجا ودليلا لصفات مختلف أفراد المجتمع. حيث يعتبر العلماء أن كل شخصية تحتوي على 5 صفات مشتركة ومستقلة نسبيا، كالمرح والإحسان والضمير والعصبية والانفتاح على التجريب.


ووفقا للبيانات التي توصل إليها الخبراء، فإن صورة شخصية الناس ذوي الوزن الزائد (السمنة) ترتبط بالكسل واللامبالاة. أما النحيلون من الناس فترتبط صورتهم دائما بالثقة والحماس.


كما أكدت نتائج الدراسة أن أصحاب الأكتاف العريضة والذين يأخذ جسدهم شكل الكمثرى يعانون من الكراهية والعصبية.


وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الخجولين والموثوق بهم، لا ينتمون إلى نمط معين من أشكال الجسد، فهم يوجدون لدى أصحاب الوزن الزائد ووسط النحفاء أيضا.




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للنساء, أولا.., جسمك, يكشف, شخصيتك!,

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