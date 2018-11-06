تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |  2018-12-21 09:20:18 أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ |  2018-12-21 09:14:23 زكي كمال:القوانين والتشريعات العنصرية تضر بإسرائيل قبل غيرها و تشكل خطراً على مكانة الدولة وتمس بالعرب لمجرد كونهم عرباً |  2018-12-21 06:34:12 الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة |  2018-12-21 06:32:10 ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس |  2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي يترقب التصريح الطبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، التصريح الطبي من أجل حسم موقفه من المشاركة ضد إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.


وسافر ميسي مؤخرًا إلى ميلانو رفقة بعثة البلوجرانا، ولكن بدون التصريح الطبي.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيحصل على التصريح الطبي غدًا الثلاثاء، وسيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وسيتم ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.


وأضافت: "في تدريب الإثنين، بدأ ميسي المران بشكل طبيعي دون المخاطرة بمجهود أكثر من اللازم، وكان يلمس ذراعه باستمرار، ولكن يبدو طبيعيا".


وكان إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، قد أكد أنه لن يخاطر بميسي، أمام النيراتزوري، وسينتظر لمعرفة الموقف النهائي للاعب، وبناء عليه يتحدد موقفه من المشاركة في المباراة أو استبعاده




كلمات متعلقة

ميسي, يترقب, التصريح, الطبي,

تابعونــا

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ 2018-12-21 | 09:28:49

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...

سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد 2018-12-20 | 22:55:11

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة 2018-12-20 | 18:18:28

استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...

نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو 2018-12-20 | 13:48:27

يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...

ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ 2018-12-20 | 12:31:04

اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...

ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو 2018-12-20 | 11:14:13

تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...

مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" 2018-12-20 | 08:42:16

قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...

ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية 2018-12-19 | 21:50:02

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...

مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة 2018-12-19 | 16:53:55

كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاالمهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر اطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج محمد ابو ريا غزال صغير اطلاق سراح منطقة الجولان الشاب العثور مصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةصورة فيسبوك يقف على سيارة دورية شاب جسر الزرقاء فتى قاصر التحقيق اعتقال 4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق أول فيديو مسرب نمس باب الحارة 8 مسلسل رمضان 2016 مقطع حادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة اضاءة شجرة الميلاد الناصرة الكاثوليك العين منطقة المجيد طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح محاولة سطو سائق سيارة اجرة انقلاب السيارة المكر الجديدة رجل وامرأة عكا شاب مظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com