ميسي, يترقب, التصريح, الطبي,

ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، التصريح الطبي من أجل حسم موقفه من المشاركة ضد إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.وسافر ميسي مؤخرًا إلى ميلانو رفقة بعثة البلوجرانا، ولكن بدون التصريح الطبي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيحصل على التصريح الطبي غدًا الثلاثاء، وسيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وسيتم ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.وأضافت: "في تدريب الإثنين، بدأ ميسي المران بشكل طبيعي دون المخاطرة بمجهود أكثر من اللازم، وكان يلمس ذراعه باستمرار، ولكن يبدو طبيعيا".وكان إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، قد أكد أنه لن يخاطر بميسي، أمام النيراتزوري، وسينتظر لمعرفة الموقف النهائي للاعب، وبناء عليه يتحدد موقفه من المشاركة في المباراة أو استبعاده