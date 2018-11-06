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إيران: أفشلنا هجوماً إلكترونياً إسرائيلياً حاول ضرب أنظمة اتصالاتنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهمت إيران دولة الاحتلال الاسرائيلي بشنّ هجوم الكتروني فاشل على أنظمة اتصالاتها.



وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على صفحته في "تويتر" إن "إسرائيل" التي لديها "تاريخ طويل في اللجوء إلى الهجمات الالكترونية بما فيها استخدام فيروس (ستاكس نت) حاولت من جديد ضرب البنى التحتية للاتصالات في إيران".


وفي وقتٍ أوضح فيه الوزير الإيراني أن "فرقاً فنية ومن خلال تحلّيها بالوعي واليقظة أحبطت هذه المحاولات" أضاف"سنتابع هذا العمل العدائي لدى الأوساط الدولية".


بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الإيرانية حميد فتاحي أن الفرق الفنية أحبطت عدة محاولات لاختراق أنظمة الاتصالات في إيران في وقت مبكر اليوم الإثنين.


ويأتي هذا الهجوم الفاشل مع دخول العقوبات على إيران حيّز التنفيذ، وهي من أكثر العقوبات صرامة في تاريخ الولايات المتحدة.




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