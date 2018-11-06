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مطلب أممي بكشف تفاصيل جريمة القنصلية ومعاقبة قتلة خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالبت 40 دولة عضوة في الأمم المتحدة السعودية، بالكشف عما حدث للصحافي، جمال خاشقجي، الذي أعلنت الرياض، مقتله بقنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.



وجاء مطلب دول الأمم المتحدة بحسب بيان صدر عقب إعراب بندر بن محمد العيبان، رئيس اللجنة السعودية لحقوق الإنسان، عن "الأسف والألم" لمقتل خاشقجي"، خلال كلمة له أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجينف.


وأكدا العيبان، في كلمته، أن بلاده "تحقق في القضية للوصول لجميع الحقائق وتقديم الجناة للعدالة".


وفي أعقاب تصريحات العيبان، طالبت 40 دولة عضوة في الأمم المتحدة السعودية بالكشف عما حدث لخاشقجي، كما دعا آخرون إلى الإصلاح في قوانين حرية التعبير في المملكة، وفق البيان ذاته.


وفي خضم المخاوف بشأن حرية التعبير في السعودية، أصر العيبان على أنها "حق مضمون"، مشيرا إلى أن إطلاق "العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية متعددة اللغات" تعد دليلا على حق الناس في التعبير عن آرائهم، بحسب البيان.


وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.




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