القوى:, أي, اتفاق, تهدئة, يتعين, أن, ينطلق, من, اتفاق, المصالحة,

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أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام...
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، تحليلًا لما اعتبرته أنه رؤية الرئيس دونالد...
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلاله اجتماع له مع كبار القادة العسكريين، إن على...
أعرب قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين اشتري اليوم السبت، عن استعداد الشرطة...
اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد...
اتهمت حركة فتح الامن الداخلي في قطاع غزة، باستدعاء ٧٦ من الحركة في القطاع. وتواصل...
قدمت صحيفة محلية في ولاية "أركنسو" الأمريكية، اعتراضا للقاضي الفيدرالي، طالبة...
توعدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي رشيدة طليب، وهي فلسطينية الأصل، ببدء...
قررت حركة فتح مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية- غزة إغلاق مقرات حركة فتح...
في تحد للرئيس دونالد ترامب، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي بات تحت سيطرة...