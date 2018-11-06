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حالة الطقس: زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق



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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.



وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياً الى باردة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .


وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون الأربعاء، غائماً جزئياً بارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية، خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة.




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