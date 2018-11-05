حماس, تدين, قرار, امريكا, فرض, عقوبات, على, ايران,

ادانت حركة حماس قرار امريكا إعادة فرض عقوبات على إيران.

وقالت الحركة في بيان لها ان هذه العقوبات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية التي تخدم وتعزز استقرار المشروع الاسرائيلي وأطماعه التوسعية على حساب القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية.واكدت الحركة "انها تقف وتتضامن مع إيران حكومة وشعبًا، كما وتقف إلى جانب كل القوى الحية في مواجهة هذه الغطرسة الصهيو_أمريكية"، مشيرة الى ان أن هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها في الماضي القريب.