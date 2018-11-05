فالفيردي:, 4, احتمالات, لميسي, أمام, إنتر, ميلان,

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أنه لن يخاطر بقائد الفريق ليونيل ميسي، أمام إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

وتواجد ميسي ضمن قائمة الفريق لخوض المباراة بعد تعافيه من الإصابة في الذراع، وسافر مع البعثة إلى ميلانو، لكن لم يتم حسم موقفه النهائي.وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "أتوقع أن نواجه نفس الإنتر الذي واجهناه في كامب نو، ولكن أكثر شراسة، وضغط أكثر، وسوف يحاولون السيطرة على المباراة في ملعبهم".وعن موقف ميسي، أوضح: "علينا أن ننتظر المران، وميسي ربما يكون متاحا وسنرى في المران كيف يشعر، ولن نخاطر به".وأردف "هناك 4 احتمالات له، أن يلعب أساسيًا، أو في الشوط الثاني، أو يجلس على مقاعد البدلاء، أو يجلس في المدرجات، وسنرى بعد المران".استقبال الأهدافوأضاف: "نحن وإنتر نريد السيطرة على الكرة، ولديهم حارس مرمى يلعب بقدميه بشكل جيد، والضغط في منطقة الخصم مهم جدًا، وهدفنا الفوز وحسم الصدارة، وحتى الآن لم نضمن أي شيء".وعن ناينجولان، قال: "هو لاعب مهم، ويضغط ويسدد بقوة، ويمنح الكثير من الطاقة لفريقه، ونتابع كل مباريات الإنتر، وهم يسعون من أجل اتخاذ خطوة للأمام".وتابع: "كوتينيو لاعب مهم لنا، ويشارك كثيرًا ويسجل الأهداف، وسجل ضد ريال مدريد، ونحن سعداء به، ويمكنه تقديم المزيد".وواصل: "دائمًا نهاجم لخلق الفرص، لذلك الخصم يستعين بالكرات المرتدة ويشكل الخطر، وفي هذا الموسم نحن أسوأ من الموسم الماضي في استقبال الأهداف، والمشكلة أن الخصم حين يصل لمرمانا يسجل، وعلينا التعلم من الهزائم، ولكن هذا لا يعني أننا لن نخسر مرة أخرى".واستكمل: "سنحاول منع إيكاردي من تهديد مرمانا، كما يسعى إنتر لإيقاف لاعبينا، والمفتاح هو السيطرة على المباراة، وإيكاردي لاعب مهم لهم".فيدال وآرثرومضى: "أعرف ما يمكن أن يقدمه لنا فيدال وآرثر، ففيدال يمنحنا القوة، وآرثر يعطينا السيطرة على الكرة".وعن فيدال، علق: "حين يصل لاعب جديد فإنك تفكر في المراكز التي يمكن الاستفادة منه فيها، والتدريب بشكل جيد، وتغيير ديناميكيات المباراة".وأتم: "ألبا؟ أحب أن أراه سعيدًا، ولكن الوقت ليس مناسب للحديث عن تجديد عقده، فهو أمر بينه وبين النادي".