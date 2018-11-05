كيف, أصبحت, إمارات, رزق, بعد, إنجاب, طفلتها, الثالثة, “إحساس”, !,

بعد غياب طويل عن متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، فاجأت الممثلة السورية إمارات رزق جمهورها بنشر أول صورة لها بعد إنجاب طفلتها التي أطلقت عليها اسم “إحساس”.

وبعد نشر صورة طفلتها، عادت إمارات لنشر صورها بعدما استعادت رشاقتها وخسرت القسم الأكبر من الوزن الذي اكتسبته بعد إنجابها طفلتها الثالثة.وقد نالت صورتها إعجاب الآلاف من محبيها، الذين رحّبوا بعودتها وأثنوا على محافظتها على جمالها ورشاقتها.