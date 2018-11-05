العثور, على, صناديق, اقتراع, ومغلفات, تصويت, في, يركا,

عثر مساء اليوم الاثنين على صناديق اقتراع ومغلفات تصويت في يركا بالقرب من احدى المدارس , قوات من الشرطة هرعت للمكان وتم التواصل مع المسؤولين في وزارة الداخلية لمباشرة التحقيق .

وزارة الداخلية عقبت على الحادثة أن هذه الصناديق لا تؤثر على نتيجة الانتخابات وان الوزارة لديها مستندات بالنتيجة , هذه الصناديق كان من المفروض على المجلس المحلي بتخزينها بمكان أمن ".