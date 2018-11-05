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العثور على صناديق اقتراع ومغلفات تصويت في يركا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عثر مساء اليوم الاثنين على صناديق اقتراع ومغلفات تصويت في يركا بالقرب من احدى المدارس , قوات من الشرطة هرعت للمكان وتم التواصل مع المسؤولين في وزارة الداخلية لمباشرة التحقيق .


وزارة الداخلية عقبت على الحادثة أن هذه الصناديق لا تؤثر على نتيجة الانتخابات وان الوزارة لديها مستندات بالنتيجة , هذه الصناديق كان من المفروض على المجلس المحلي بتخزينها بمكان أمن ".
العثور على صناديق اقتراع ومغلفات تصويت في يركا




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