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قائمة التقدم والاعمار تزور ماهر خليلية الرئيس المنتخب لمجلس يافة الناصرة



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قامَ وفدٌ كبير من قائمة التقدم والاعمار بيافة الناصرة ترأسه رئيس القائمة ونائب رئيس المجلس المحليّ الأخ نقولا مسعد والسيد فادي فؤاد مرجية والعشرات من الشخصيات اليافاوية بتقديم التهاني للسيد ماهر خليلية الفائز برئاسة مجلس يافة الناصرة المحليّ. وقد استقبلهم الرئيس المنتخب بحفاوة بالغة مرحّباً ومقدّراً تعاونهم وجهودهم البناءة لخير البلدة ومواطنيها.


وجاء في كلمة الشاعر نقولا مسعد:" نقدم تبريكاتنا العطرة للرئيس المنتخب المهندس ماهر خليلية آملين ان تستمرّ مسيرتنا البناءة لازدهار وتطوير البلدة لنواكب تحدّيات القرن الحادي والعشرين وتصبح مدينةّ عصرية محافظةً على الوحدة والتآخي والمحبّة بين مواطنيها.

أنّ برنامجكم الانتخابي يتماثل مع برنامج قائمتنا، واملنا وطيد ان نسير معاً لننفّذ المشاريع العمرانية والثقافيّة والاجتماعية. وانت منذ اليوم الأب والرئيس لكافة سكان البلدة وليس لقائمة معينة.

نريدكم كما عهدناكم قائداً عادلاً حكيماً مثابراً متمسّكا بوعوده والوعد الحرّ دينٌ عليه.
 
جزيل الشكر للمحامي عمران كنانة الذي خدمَ بلدتنا مدة عشر سنوات متتالية نرجو له التوفيق وعوّضه الله خيراً. ونتمنى لكم عزيزنا ماهر التوفيق ونقدم لكم هذا الدرع عربون محبتنا ورمز مسيرتنا المشتركة لخير يافة الناصرة ومواطنيها".
شكر الرئيس المنتخب خليلية الأخ نقولا مسعد وأعضاء الوفد وأضاف: الانتخابات في بلدتنا عرس ديموقراطي بعيد عن المنافسة، وقبل الجميع نتائج الانتخابات بصدر رحب مستعدين للتعاون. هكذا نحن في يافة الناصرة عائلة واحدة متحابة توحدنا الكنيسة والمسجد. وقائمتكم حليفتنا في مسيرة تقدم البلدة واحداث التغيير فيها."

رحّب السيد ساهر عباس بابي حبيب الصديق القديم الجديد وقد توثقت الصداقة والاخوّة كعضوين في المجلس المحلي. وأضاف قائلاً: "قائمتنا وحدة يافة الناصرة ونريدها وحدة ربطتنا المحبة مسيحيين ومسلمين، وندعو الى ائتلاف شامل ويدنا ممدودة للجميع وقائمتكم في قيادة يافة الناصرة وأنتم شركاء حقيقيّون."

أعرب السيد أبو حسيب خليلية عن ترحابه بالوفد بكلمات مؤثرة معتزاً بمسيرة قائمة التقدم والاعمار وعلى رأسها السيد نقولا مسعد وطلب من ماهر خليلية ان يلتزم ويفي بوعوده ويعمل على تقدم البلدة ورقيها متعاوناً مع قائمة التقدم والاعمار. وتحدث أيضا الدكتور كاظم خليلية معرباً عن سعادته بفوز الرئيس المنتخب لإحداث التغيير المنشود ويافة الناصرة نموذج للتآخي والتسامح.

قدم عضو القائمة السيد فادي مرجية الدرع للرئيس المنتخب المهندس ماهر خليلية متمنياً له النجاح والتوفيق في مهمته التي تلقي عليه عبء خدمة بلدته بأمانة واخلاصّ.




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