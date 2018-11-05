تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |  2018-12-28 09:19:22 بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا |  2018-12-28 09:18:47 عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر |  2018-12-28 09:17:56 استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جينا جيمسون الاغنى بـ 30 مليون دولار.. شاهدوا كم تتقاضى نجمات الافلام الاباحية؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الأفلام الإباحية عالم واسع يدفع مبالغ طائلة لأبطاله، فصناعة الجنس والإباحيات تدر مليارات الدولارات حول العالم. ويجني نجوم الأفلام الإباحية الذكور مبلغ من ثلاث مئة إلى ألف دولار (300 – 1000 $) لكل فيلم يقومون بتمثيله، أما نجمات الأفلام الإباحية النساء فتتقاضنَّ مبلغاً من خمسمئة إلى ألف وخمس مئة دولار (500 – 1500 $) لكل فيلم. وتعتمد تلك الأجور على معايير متعدّدة. وكما لاحظنا أن النساء تتقاضين أجوراً أكثر من الرجال. بتلك المبالغ بنى بعضهم ثروات كبيرة، لنتعرف معاً على أغنى 5 نجمات إباحية في العالم، ممن جنَين ثرواتهن عن طريق تمثيل الأفلام الإباحية.



5- جينا هيز Jenna Haze في المرتبة الخامسة بمبلغ ثلاثة مليون سبعة و700 ألف دولار (3,7m $)
 جينا هايز صرحت بأنها تريد المزيد من المال في مسيرتها. حصلت على عدد من الجوائز في صناعة الإباحية. وفي عام 2003 حصلت على جائزة أفضل مشهد جنسي منفرد. عام 2006 حصلت على جائزة الممثلة الأفضل. في عام 2007 حصلت على جائزة أفضل مشهد جنسي جماعي. اكتسبت شهرتها لأنها جاهزة لتمثيل أي مشهد من أي نوع.
 4- بري أولسون Bree Olson في المرتبة الرابعة بمبلغ وصل الى الخمسة ملايين دولار (5m $)

ولدت بري أولسون سنة 1986. تخرجت من جامعتها وكانت تود الحصول على درجة الدكتوراه ولكنها تركت دراستها وانضمت إلى صناعة الأفلام الإباحية، لمع اسمها وحصدت شهرة واسعة جداً. وقالت إنها قدمت 280 فيلم إباحي في غضون خمس سنوات فقط 

3- جيسي جاين Jesse Jane في المرتبة الثالثة بمبلغ ثمانية ملايين دولار (8m $)

 ولدت جيسي جين عام 1980 واحدة من أهم الشقراوات في هذه الصناعة. وهي أيضا واحدة من النساء الأكثر شعبية في عالم الإباحية. وهي متزوجة ولديها ابن. وهي أيضا واحدة من أغنى النجمات الإباحيات في العالم.

2- تيرا باتريك Tera Patrick في المركز الثاني بمبلغ خمسة عشر مليون دولار(15m $)

تيرا باتريك واحدة من النجمات الإباحية الأكثر شهرة في كل العصور. وهي ثاني أغنى نجمة أفلام إباحية لكنها الأكثر شهرة في أنحاء العالم. تركتها والدتها عندما كانت في سن العاشرة فقط. وقالت إنها تربّت عند والدها وأنها فقدت عذريتها وهي في سن الـ 14. انها ليست نجمة اباحية فحسب، فهي تحمل درجات علمية مختلفة من بينها شهادات في الدراسات العليا، وتدير شركة اسمها Teravision. Tera Patrick

1- ​جينا جيمسون​ Jenna Jameson في المركز الأول بمبلغ 30 مليون دولار (30m $)

ولدت ملكة صناعة الإباحية جينا جيمسون في ولاية نيفادا الأميركية. كان والدها يعمل في الشرطة في ولاية نيفادا وكانت والدتها راقصة تعرّي في كازينو لاس فيغاس. جينا جيمسون أصبحت أغنى نجمة إباحية على الإطلاق مع إحياء سلسلة من الحفلات رفيعة المستوى، وتصوير مقاطع جنسية، وتلقيها عروضات من جميع شركات صناعة الإباحيات حول العالم. وهي حاصلة على المرتبة الأولى بين أغنى نجمات الأفلام الإباحية الإناث في جميع أنحاء العالم.
جينا جيمسون الاغنى بـ 30 مليون دولار.. شاهدوا كم تتقاضى نجمات الافلام الاباحية؟




كلمات متعلقة

جينا, جيمسون, الاغنى, بـ, 30, مليون, دولار.., شاهدوا, كم, تتقاضى, نجمات, الافلام, الاباحية؟,

تابعونــا

وفاء الكيلاني تظهر لأول مرة مع نجليها.. وتيم حسن يعلق.. وفاء الكيلاني تظهر لأول مرة مع نجليها.. وتيم حسن يعلق.. 2018-12-28 | 10:41:15

فاجأت الإعلامية المصرية وفاء اكيلاني جمهورها بنشرها أول صورة تجمعها بابنها...

نادين الراسي: عندما وقعت أصبحت فضيحة لكل العائلة - فيديو نادين الراسي: عندما وقعت أصبحت فضيحة لكل العائلة - فيديو 2018-12-28 | 09:26:54

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن الصعوبات التي عاشتها مؤخرًا بسبب توأمها...

مليون جنيه أجر محمد رمضان عن حلقة في برنامج أمير كرارة مليون جنيه أجر محمد رمضان عن حلقة في برنامج أمير كرارة 2018-12-27 | 16:50:00

يستعد الفنان المصري أمير كرارة، لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة ويحمل اسم...

سامر إسماعيل ينضم إلى أبطال "باب الحارة" سامر إسماعيل ينضم إلى أبطال "باب الحارة" 2018-12-27 | 16:00:48

قال موقع "الفن" اللبناني أن الممثل السوري ​سامر إسماعيل​ إنضم رسمياً، إلى أبطال...

المغربية إبتسام تسكت بـ”لوك” جديد.. المغربية إبتسام تسكت بـ”لوك” جديد.. 2018-12-27 | 14:22:18

فاجأت الفنانة المغربية ​إبتسام تسكت ​متابعيها بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها...

رقص ابنة سيرين عبد النور احتفالا بالميلاد المجيد - فيديو رقص ابنة سيرين عبد النور احتفالا بالميلاد المجيد - فيديو 2018-12-27 | 13:15:16

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سبق ونشرته الفنانة اللبنانية...

هنا الزاهد تكشف عن تعرضها لمحاولة قتل من شقيقتها هنا الزاهد تكشف عن تعرضها لمحاولة قتل من شقيقتها 2018-12-27 | 11:55:09

فاجأت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ الجميع عندما كشفت أنها تعرضت لمحاولة قتل من...

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي!؟ فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي!؟ 2018-12-27 | 10:54:29

يتابع اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنكليزي، ​محمد صلاح​، عبر صفحته الخاصة...

رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع ابنتيها رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع ابنتيها 2018-12-27 | 09:13:33

احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بالكريسماس مع ابنتيها، ونشرت صور من الاحتفال...

درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن 2018-12-26 | 15:55:53

دائما ما تخطف الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، التي تصبح حديث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب حادث طرق سيارتين شارع اليكيم دالية الكرمل اسعاف شرطة سخنين مواطن انقاذ حياة توقف قلبه فجأة ابو يونس طاقم حيان الطبي انعاشه التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجورالتوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات فارس نعسه وفاة الشاب 40 عاما اثر مرض عضال لم يمهله طويلا بلدة مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى هناء محاميد الاعتداء ام الفحم الميادبن العيساوية اغلاق ملف التحقيق ماحس وحدة التحقيق مع الشرطةسلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل مؤتمر جراحة العظام مستشفى الناصرة الانجليزي واسعة مشاركة اطباء اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com