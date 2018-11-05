لص, يقفز, من, النافذة, لُيلقي, أفراد, الشرطة, القبض, عليه, بالقدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ قبل قليل عن لص اقتحم منزل في حي بيت هكيريم، قضاء اورشليم القدس، أدى الى استدعاء رجال الشرطة الى المكان على الفور والقاء القبض على اللص "على الحامي" عندما قفز من نافذة المنزل.

رجال الشرطة وصلو إلى منزل في حي بيت هكيرم قضاء اورشليم القدس قبل قليل اثر بلاغ عن وجود شخص مشتبه في أحد المنازل في الحي.* افراد الشرطة الذين كانوا يعملون في مكان قريب استجابوا للنداء على الفور وقاموا برد فعل سريع فوصلوا الى العنوان وقاموا بأغلاق المنطقة بشكل محكم وعندما وصلوا إلى المنزل ، تمكنوا من القبض على المشتبه به بعد أن قفز من النافذة بينما كان يحاول الهروب فقام رجال الشرطة بالقاء القبض عليه على الفور.تم القبض على المشتبه البالغ من العمر 20 عاما من سكان منطقة يهودا والسامرة واحيل الى التحقيق في مركز الشرطة في الشبهات المنسوبة له.