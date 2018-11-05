سرطان, الجلد, يزيد, وفيات, الرجال,

ارتفعت الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد في صفوف الرجال بشكل كبير في الدول الغنية منذ العام 1985، فيما كان الارتفاع أبطأ إن لم يتراجع بين النساء، وفق ما قال باحثون في مؤتمر طبي في غلاسغو.

وأوضحت الطبيبة دوروثي يانغ من "رويال فري لندن أن أتش أس فاونديشن تراست"، لوكالة فرانس برس، أن أسباب هذا التفاوت غير واضحة، لكن ثمة أدلة تشير إلى أن "الرجال أقل ميلاً إلى حماية أنفسهم من الشمس".وتفيد المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها بأن أكثر من 90% من حالات الميلانوما (أخطر سرطانات الجلد) ناجمة عن الشمس أو مصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية.وفي ثمان من الدول الـ18 التي شملتها الدراسة، زادت نسبة الوفيات من سرطان الجلد في صفوف الرجال على ثلاثة عقود بنسبة 50% على الأقل.ففي إيرلندا وكرواتيا تضاعفت النسبة. وسجل ارتفاع كبير في إسبانيا وبريطانيا (70%) فضلاً عن هولندا (60%) وبلجيكا وفرنسا (50%).كذلك أوضحت يانغ أن العلماء يجرون أبحاثاً لمعرفة إن كانت عوامل بيولوجية وجينية تلعب دوراً أيضاً في الإصابة بسرطان الجلد، إلا أن النتائج حتى الآن لم تكن قاطعة.