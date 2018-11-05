كارفاخال, يفضل, لوبيتيجي, على, زيدان,

أكد داني كارفاخال لاعب ريال مدريد، أن جولين لوبيتيجي مدربه السابق الذي أقيل من منصبه مؤخرًا، هو أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته حتى الآن.

وأطاحت إدارة الميرنجي، بلوبيتيجي من منصبه عقب الخسارة (5-1) في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى سانتياجو سولاري.وقال كارفاخال، خلال تصريحاته لقناة "TVE" الإسبانية: "بالنسبة لي فإن لوبيتيجي هو أفضل مدرب عملت معه، وللأسف لم يحالفه الحظ".وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها ويدير بها مجموعة اللاعبين، وعلاقته بالجميع، هي الأمور المفضلة لدي، وقلت ذلك قبل وصوله إلى ريال مدريد، وسأظل أقول ذلك رغم رحيله".وتجاهل كارفاخال في تصريحاته الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرنجي، والذي حقق إنجازا تاريخيا بقيادة الفريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية، وكان داني من العناصر الأساسية لديه.