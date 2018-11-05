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تقديم لائحة إتهام وطلب تمديد توقيف ضد المتهم بمحاولة دهس شرطي ببيتار عيليت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قدمت اليوم النيابة العامة لواء أورشليم القدس الى المحكمة، لائحة الاتهام ضد متهم الذي خلال هروبه من شرطيين الذين اوقفوا سيارته للفحص والتفتيش  خلال نشاط اعتيادي قام بالقيادة المتهورة كل هذا اثناء تواجد الشرطي وهو عالقًا على باب سيارته.


هذا وورد من لائحة الإتهام أن الشرطي نادى للمتهم بصوت عال :" توقف توقف سوف تقتلني" وبعض تخطي مئات الامتار وقع الشرطي أرضًا، اما المتهم دهسه بواسطة الجزء الخلفي من السيارة  مما ادى الى إصابة الشرطي بإصابات متوسطة.

هذا وهرب السائق المتهم من المكان وقام بإخباء سيارته وفقط في اليوم التالي سلم نفسه للشرطة.

مع نهاية التحقيق وجمع البينات في الشرطة أحيل الملف الى النيابة العامة (لواء اورشليم القدس) والتي قامت بدورها اليوم بتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيف ضد المتهم.
تقديم لائحة إتهام وطلب تمديد توقيف ضد المتهم بمحاولة دهس شرطي ببيتار عيليت




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