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قرعة كأس الدولة:اتحاد ابناء سخنين امام الاخاء الناصرة في ديربي العرب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الدولة عن مباراة ديربي للوسط العربي بين اتحاد ابناء سخنين من الدرجة العليا ومكابي الأخاء الناصرة من الدرجة الممتازة , حيث سيكون لقاء هام خاصة أن الفريقين لديهم جمهور كبير من الوسط العربي والمنافسة بينهما تاريخية .


اما الفرق العربية الأخرى ستلعب مباريات مهمة أيضا , فريق هبوعيل اكسال من الدرجة الممتازة سيلتقي هبوعيل نتسيرت عيليت , وهبوعيل ابناء اللد من الممتازة سيلتقي هبوعيل العفولة .
أما مفاجأة الكأس هبوعيل دبورية من الدرجة الثانية سيخرج لمباراة خارجية صعبة أمام مكابي نتانيا من الدرجة العليا , وفريق الوحدة كفرقاسم من الدرجة الأولى سيلاقي هبوعيل رمات هشارون من الدرجة الممتازة .

المباريات ستجري في 22-12-2018.




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