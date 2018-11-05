قرعة, كأس, الدولة:اتحاد, ابناء, سخنين, امام, الاخاء, الناصرة, في, ديربي, العرب,

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الدولة عن مباراة ديربي للوسط العربي بين اتحاد ابناء سخنين من الدرجة العليا ومكابي الأخاء الناصرة من الدرجة الممتازة , حيث سيكون لقاء هام خاصة أن الفريقين لديهم جمهور كبير من الوسط العربي والمنافسة بينهما تاريخية .

اما الفرق العربية الأخرى ستلعب مباريات مهمة أيضا , فريق هبوعيل اكسال من الدرجة الممتازة سيلتقي هبوعيل نتسيرت عيليت , وهبوعيل ابناء اللد من الممتازة سيلتقي هبوعيل العفولة .أما مفاجأة الكأس هبوعيل دبورية من الدرجة الثانية سيخرج لمباراة خارجية صعبة أمام مكابي نتانيا من الدرجة العليا , وفريق الوحدة كفرقاسم من الدرجة الأولى سيلاقي هبوعيل رمات هشارون من الدرجة الممتازة .المباريات ستجري في 22-12-2018.