نتنياهو, يلتقي, المبعوث, الأمريكي, لسوريا,

التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مبعوث الرئيس الأمريكي في الشأن السوري، جيمس جيفري واستضافه في مقره في القدس.

وأوضح بيان لرئيس الوراء الإسرائيلي، أن الاثنين ناقشا التطوّرات في الساحة السورية، والجهود ضد "العدوانية" الإيرانية.وشكر نتنياهو المبعوث الأمريكي على جهوده، وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران حيز التنفيذ.وكان نتنياهو قد اعتبر في كلمة له خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أن "إيران هي أكبر تهديد اليوم على إسرائيل، والشرق الأوسط، وعلى سلام العالم".وكان جيفري قد طرح هذا الأسبوع في مؤتمر ببروكسل ثلاثة شروط أمريكية لبقاء الأسد في السلطة، مؤكدا أن واشنطن لا تعارض ذلك، وأكد أن الشروط "تتمثل بإطلاق عملية سياسية لا رجعة فيها، وإلحاق هزيمة نهائية بتنظيم داعش، ومغادرة كافة القوات التي تقودها إيران كامل سوريا. ليست مغادرة الأسد الحكم شرطاً في حد ذاته".