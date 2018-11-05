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السعودية تمنع تأشيرات الحج والعمرة عن أهالي غزة وفلسطينيي الداخل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في الاردن ناقشت لجنة فلسطين النيابية موضوع وقف الجانب السعودي منح تأشيرات الحج والعمرة لفلسطينيي الداخل وغزة. 


وناشد رئيس اللجنة يحيى السعود الملك سلمان بن عبد العزيز التسهيل عليهم كما كان سابقا، ليتمكن من لا يملك رقما وطنيا أردنيا من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة.

ولم تعلل السعودية موقفها، الا انها أبلغت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية أرسلت من الرياض.


من جانبه قال وزير الأوقاف الأردني، الدكتور عبد الناصر أبو البصل ان المعلومات غير متوفرة لديه فيما يتعلق بهذا الاجراء السعودي، وأكد أن الأردن والسعودية متفقان منذ نحو 40 عاما على تولي عمان مسؤولية حجاج فلسطينيي الداخل واهالي غزة.


وأفيد بأن الأردن أرسل وفدًا الى الرياض للبحث في سبب الإجراء السعودي ودعوته للتراجع عنه.




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- الحج مبرور

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