إقالة, مدرب, اتحاد, أبناء, سخنين, بعد, النتائج, السلبية,

على ضور النتائج السلبية والخسارات المتتتالية لفريق اتحاد ابناء سخنين والتي دقعت بالفريق الى مرتبة تحت الخط الاحمر في لائحة ترتيت الفرق في الدرجة العليا , اعلنت ادارة اتحاد ابناء سخنين اليوم الاثنين اقالة المدب بني بن زاكين.

وهناك عدة اسماء مطروحة لاستبدال بن زاكين في تدريب الفريق منها اسم المدرب يوفال نعيم , اضافة الى المدرب نيسان يحزكيل .