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إقالة مدرب اتحاد أبناء سخنين بعد النتائج السلبية



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على ضور النتائج السلبية والخسارات المتتتالية لفريق اتحاد ابناء سخنين والتي دقعت بالفريق الى مرتبة تحت الخط الاحمر في لائحة ترتيت الفرق في الدرجة العليا , اعلنت ادارة اتحاد ابناء سخنين اليوم الاثنين اقالة المدب بني بن زاكين.


وهناك عدة اسماء مطروحة لاستبدال بن زاكين في تدريب الفريق منها اسم المدرب يوفال نعيم , اضافة الى المدرب نيسان يحزكيل .





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