نائب, أردوغان:, لن, يفلت, قتلة, خاشقجي, من, العقاب, أيا, كان,

أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن بلاده ستحاسب كل من يرتكب جريمة داخل أراضيها بمن فيهم مرتكبي جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أوقطاي لوكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين، إن بلاده وجهت رسالة، بأن من يرتكب جريمة داخل أراضيها، مثل الجريمة التي راح ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سيدفع الثمن أياً كان.وأكد أوقطاي أن تركيا تتعامل مع قضية مقتل خاشقجي بكل شفافية وبرصانة الدولة.وأضاف أوقطاي أن أنقرة بعثت برسائل مفادها أنه ليس من حق أحد أن يقوم بعمليات داخل حدودها، بأي شكل من الأشكال.وما تزال عمليات البحث عن جثة جمال خاشقجي، الذي قضى نحبه يوم 2 أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودي في اسطنبول، جارية وسط استنفار كبير من الجانبين التركي والسعودي لحل القضية ومعاقبة الضالعين فيها.