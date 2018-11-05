تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الوزارة : انتظام التعليم كالمعتاد في الجولة الثانية للانتخابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة التربية والتعليم ان القرى والمدن التي ستجري فيها جولة ثانية لانتخابات السلطة المحلية , يوم  الثلاثاء الموافق 13-11-2018  التّعليم سينتظم فيها كالمعتاد .



واشارت الوزارة الى ان التعليم سيكون كالمعتاد ولن يتم اغلاق المدارس خاصة وان عملية الاقتراع في الجولة الثانية تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر وليس منذ ساعات الصباح كما في الجولة الاولى .




كلمات متعلقة

الوزارة, :, انتظام, التعليم, كالمعتاد, في, الجولة, الثانية, للانتخابات,

تابعونــا

المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن 2018-12-20 | 18:08:01

اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض...

كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار 2018-12-20 | 16:02:23

قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما...

فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام 2018-12-20 | 13:54:41

انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...

هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار 2018-12-20 | 13:33:31

أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ,...

اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس 2018-12-20 | 13:20:21

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة...

ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد 2018-12-20 | 13:08:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18...

لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت 2018-12-20 | 12:54:41

أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج...

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52

تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...

المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم 2018-12-20 | 11:05:02

تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيدانصور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودمصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة صور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنينسخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة مكابي تل ابيب طالب طواطخة انتقال التوقيع 4 مواسم فريق اللاعب الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين ممرض سابق مستشفى رمبام حيفا اعمال مشينة مريضة اسراء عابد اطلاق سراح الناصرة العفولة اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com