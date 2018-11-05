رونالدو, يبحث, عن, شرارة, المجد, الأولى, أمام, مانشستر, يونايتد,

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس إلى كتابة فصل جديد في قصة تألقه الأوروبي عندما يواجه ناديه القديم مانشستر يونايتد، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.وفشل رونالدو في التسجيل أمام اليونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الماضية رفقة يوفنتوس، لتستمر رحلة بحث النجم البرتغالي عن أول أهدافه الأوروبية مع السيدة العجوز.البحث عن المجدبدأت آلة رونالدو في العمل مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى السيدة العجوز في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، حيث تمكن حتى الآن من إحراز 7 أهداف وصناعة 6 أخرى في 11 مباراة بالكالتشيو.ولكن يظل العائق الأبرز أمام رونالدو هو إحراز الهدف الأوروبي الأول، حيث لعب الدون حتى الآن مباراتين مع السيدة العجوز أمام يونايتد وفالنسيا، وفشل في المناسبتين أن يحرز أي هدف، وبالتالي ستكون مباراة الأربعاء تحديًا جديدًا للأسطورة البرتغالية، لكتابة أول سطر في قصته الأوروبية مع النادي الإيطالي.ولن يجد رونالدو فرصة أفضل من مواجهة مانشستر يونايتد كي يحرز هدفه الأول، حيث أن فريق الشياطين الحمر يعاني على المستوى الدفاعي خلال الموسم الحالي.