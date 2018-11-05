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أمير كرارة ممازحًا: سأشتري منزلا لابنتي.. أكيد ستطلق!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الممثل المصري ​أمير كرارة​ ممازحًا، أنه سيقوم بشراء منزل خاص لابنته “ليلي” لأنه يظن أنها ستنفصل عن زوجها، نظراً لقوة شخصيتها معه، وأنها تحتاج لرجل ذو شخصية قوية مثلها حتى يستطيع السيطرة عليها.


 وأضاف كرارة خلال استضافته في برنامج “أنا وبنتي”، الذي يقدمه الفنان شريف منير مع ابنته اسماء، أنه سيقوم باختيار أزواج بناته بعناية كبيرة حتى لا يقعنَ في المشاكل بعد زواجهنّ، وتمنى أن يرزقهن الله بأشخاص جيدين.


وبسؤال من شريف منير عن ماذا سيكون تصرفه إذا اشتكت أحد بناته من أزواجهنَّ، قال: “أنه سينصف الطرفين ويحاول إيجاد حل للمشكلة من دون التحيّز لشخص واحد، حتى لا تتفاقم الأمور بينهما وينفصلان في النهاية”.


وقال أمير كرارة في ختام الحديث عن أسرته وأولاده، أن نقطة ضعفه الحقيقية هي ابنه “سليم”، حيث لا يقدر على رفض أي طلب يريده، وأكد أن زوجته وابنته “ليلي” يستغلون ذلك كثيراً، فأنهم حينما يريدون شيئا لا يوافق عليه، يقولون له أن سليم يتمنى ذلك، فلا يقدر على رفض طلبه.


يذكر أن الممثل أمير كرارة يقوم الآن بالتحضير لفيلمه الجديد “كازابلانكا” من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة باسل خياط، وغادة عادل، ودلال عبدالعزيز، وأحمد داش، وعمرو عبد الجليل




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