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ضبط سلاح ومبلغ من المال واعتقال 3 مشتبهين من الخليل



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به مخطط ومركز بهدف الحد من ظاهرة حيازة واستخدام والتجارة بالأسلحة بشكل غير قانوني، قام شرطيون سريون يوم امس خلال نشاط ميداني، بتوقيف سيارة على الطريق رقم 1 باتجاه البحر الميت للبحث والتفتيش.


خلال التفتيش داخل السيارة تم ضبط قطع بندقية، ومبلغ نقدي بقيمة حوالي 20 ألف شيقيل.


هذا وتم القاء القبض على 3 مشتبهين فلسطينيين من سكان الخليل لاستجوابهم وسيُحالوا لاحقا إلى المحكمة العسكرية للنظر بطلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.




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