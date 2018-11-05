ضبط, سلاح, ومبلغ, من, المال, واعتقال, 3, مشتبهين, من, الخليل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به مخطط ومركز بهدف الحد من ظاهرة حيازة واستخدام والتجارة بالأسلحة بشكل غير قانوني، قام شرطيون سريون يوم امس خلال نشاط ميداني، بتوقيف سيارة على الطريق رقم 1 باتجاه البحر الميت للبحث والتفتيش.

خلال التفتيش داخل السيارة تم ضبط قطع بندقية، ومبلغ نقدي بقيمة حوالي 20 ألف شيقيل.هذا وتم القاء القبض على 3 مشتبهين فلسطينيين من سكان الخليل لاستجوابهم وسيُحالوا لاحقا إلى المحكمة العسكرية للنظر بطلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.