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فيديو - تخليص عامل سقط في ورشة بمنطقة مركز البلاد



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-



سقط عامل في ورشة بناء من الطابق الثالث للطابق الاول، في بيكعات اونو (مركز البلاد)، بعد ظهر اليوم الاثنين. حيث وصلت الى المكان طواقم الاطفاء والانقاذ، الى جانب وحدة الانقاذ الخاصة وقاموا بتخليص العامل باستخدام معدات خاصة، ومن ثم تم انزاله من المبنى واحالته لاستكمال العلاج الطبي، وقد وصفت حالته بالطفيفة.




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