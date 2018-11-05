سلطة, الإطفاء, والإنقاذ, عشية, المنخفض, :, احذروا, الدخول, الى, مسارات, الأنهر, الوديان, وأحواض, الصرف,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- تحرص سلطة الإطفاء والإنقاذ على ارشاد المواطنين ونشر الوعي من أجل الوقاية وتعزيز الامن والأمان، وعليه وفي ظل الأحوال الجوية الماطرة والتوقعات بحدوث فيضانات وسيول في بعض المناطق، خاصة الجنوبية، تتوجه السلطة للمواطنين باتباع سبل الامن والوقاية، بحيث:- يجب البقاء في أماكن آمنة والانصياع لتعليمات الإطفاء والإنقاذ وقوات الأمن.- يُمنع الاقتراب من ضفة نهروادٍ خلال الفيضان، تحسبًا من الانهيار. حيث يكون للتيار قوة عظيمة، وقد تجرف المياه الضفة.- كونوا على اطلاع اولًا بأول على وسائل الاعلام المختلفة من أجل معرفة آخر المستجدات والتعليمات.- يُمنع منعًا باتًا الدخول الى مسارات الأنهار، الوديان وأحواض الصرف، التي فيها خطر حدوث فيضانات، لأنّ الأمر يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة.- فكّروا وشغّلوا عقولكم، لا تخاطروا وتقوموا بمغامرات غير محسوبة!- أخيرا، يُنصح يتثبيت الأغراضالممتلكات جيدًا في محيط المنزل، منعًا لسقوطها والتسبب بأضرار مادية وبشرية.في حالات الطوارئ اتصلوا على 102 لرجال الاطفاء.