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صور... شقة في موسكو للإيجار بسعر خيالي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف ناطق باسم "البوابة الإلكترونية الروسية" عن أن استئجار أغلى شقة في موسكو يكلف 5 ملايين روبل في الشهر، ما يعادل نحو 80 ألف دولار.



وقال الناطق في حديث أدلى به لموقع "فيستي، نيدفيجيموست" الروسي إن الشقة الواقعة في مجمع "غراناتني بالاس" (قصر الرمان) السكني فيها 10 غرف، بما فيها 4 للنوم فيها دورات للمياه، وغرفة ضيافة ومكتبة ومدفأة وقاعة للرياضة وساونا، فضلا عن غرفة للخدم ومطبخ.


وتتكون الشقة من طابقين، حيث تبلغ مساحتهما 750 مترا مربعا، ويرتفع سقفها 3.4 متر، وتبعد عن الكرملين 2.5 كيلومتر.


وعلى سبيل المثال، يمكن شراء شقة مماثلة بمجمع "الدار الإمبراطوري" السكني في حي ياكيمانكا بموسكو مقابل 987 مليون روبل (15.2 مليون دولار)، ما يعادل 16 عاما من الاستئجار مقابل 5 ملايين دولار كل شهر.




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