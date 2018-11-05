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ميس حمدان بإطلالة جريئة إلى جانب رجل بدون سروال!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ إلى الكثير من الإنتقادات بسبب أجواء حفل ​الهالوين​ الذي شاركت به مؤخراً ولاسيما بسبب إطلالتها التي وصفها البعض بالجريئة إضافةً إلى إطلالات الأشخاص الذين شاركوها الحفل.



ووصف الكثيرون الصور بالمثيرة والجريئة بينما انتقد البعض الآخر أوضاع ميس حمدان بالصور واحتضانها أكثر من رجل بأكثر من صورة ولاسيما تلك التي تقف فيها إلى رجل لا يرتدي سروال.


وأعرب البعض عن صدمتهم لمشاركة حمدان بهكذا أجواء، وكان من بين التعليقات " هي دي حفلة هالوين ولا حفلة بيبي دولز والقالعين"، وقال آخر "وعيد الهالوين ولا القالعين ولا عيد الهلع، ولا القلع، ما تفهمونا يا أخوانا"




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