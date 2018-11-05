دراسة:, طوال, القامة, أكثر, عرضة, للإصابة, بهذا, المرض,

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أظهرت دراسة حديثة أنه يمكن لملايين الرجال الحصول على نوم جيد بعد أن ساعدت "حقن...
توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ"عدسات الأسنان"، التي استطاعت حل مشكلات عدة...
تشير دراسة صغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أحياء بها مساحات خضراء أكبر ربما...
ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...
يعتقد علماء أن الناس خدعوا على مدى السنوات الماضية لاعتقادهم أن عدم تناول وجبة...
قبل 80 عاما، نصح الأطباء بتناول السجائر على اعتبار أنها علاج، والآن، اختلف الأمر...
كشفت دراسة أميركية حديثة استمرت لأربعة عشر عاماً أجراها معهد بوسطن، أن آلام الظهر...
ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...
من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...
يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...