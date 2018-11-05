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طرعان - ادارة المجلس المحلي تطالب الاهالي إزالة جميع الإعلانات والملصقات واللافتات الانتخابية وصور المرشّحين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في قرية طرعان توجهنت ادارة المجلس المحلي لسكان القرية اليوم الاثنين بوجوب العمل فوراً، وبصورة عاجلة، على إزالة جميع الإعلانات والملصقات واللافتات الانتخابية وصور المرشّحين عن الطرق والجدران وأعمدة الكهرباء، وغيرها. 



وجاء ذلك  ضمن المحافظة على النظافة العامة , والتاكيد على ان الانتخابات قد انتهت .




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