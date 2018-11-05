الناصرة - وفاة الحاجة سليمة سعيفان شتيوي (ام علي)

بسم الله الرحمن الرحيم

هو الحي الباقيآل سعيفان و آل شتيوي و اقربائهم وانسبائهم في الناصرة والخارجراضين بقضاء الله وينعون الحاجة سليمة سعيفان شتيوي (ام علي) التي انتقلت الى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 94 عاما.حرم المرحوم الحاج خالد العلي سعيفان (أبو علي). وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين 2018/11/5 عند صلاة المغرب من مسجد النور في حي الفاخورة ومن ثم الى مدفن العائلة في حي خالد العليانا لله وانا اليه راجعونتقبل التعازي في حي خالد العلي - الفاخورة