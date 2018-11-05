علّقت الفنانة ​إليسا​ على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها ثور في حلبة الصراع يستنجد بصاحبه ويقبله.

والتقطت هذه الصورة عندما كان الثور مضرج بالدماء وشاهد صاحبه على طرف الحلبة، فانطلق إليه ظناً انه سيساعده وقبّل صاحبه قبلة وهو لايدري أنه قد باعه ليستمتع المتفرجون بموته. أفضل تعليق كان لإحدى الصحف التي عنونت لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان!وفأعادت إليسا نشر الصورة وعلّقت بجملة واحدة: "لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان". وبهذا تكون إليسا قد ردّت على كل منتقديها وكل من ألحق الأذى بها في الفترة الماضية.