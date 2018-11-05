تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إليسا : "لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علّقت الفنانة ​إليسا​ على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها ثور في حلبة الصراع يستنجد بصاحبه ويقبله. 



والتقطت هذه الصورة عندما كان الثور مضرج بالدماء وشاهد صاحبه على طرف الحلبة، فانطلق إليه ظناً انه سيساعده وقبّل صاحبه قبلة وهو لايدري أنه قد باعه ليستمتع المتفرجون بموته. أفضل تعليق كان لإحدى الصحف التي عنونت لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان!


وفأعادت إليسا نشر الصورة وعلّقت بجملة واحدة: "لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان". وبهذا تكون إليسا قد ردّت على كل منتقديها وكل من ألحق الأذى بها في الفترة الماضية.




كلمات متعلقة

إليسا, :, "لا, يوجد, حيوان, في, العالم, أكثر, وحشية, من, الإنسان",

تابعونــا

نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها للسنة الجديدة نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها للسنة الجديدة 2019-01-01 | 12:40:22

تحدثت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ عن العام 2018، وكشفت عن أمنياتها للسنة...

فيديو .. ميريام فارس تنهار فى حفلة رأس السنة فيديو .. ميريام فارس تنهار فى حفلة رأس السنة 2019-01-01 | 10:02:51

انهارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في...

اليسا بفستان اسود شفاف في حفل رأس السنة اليسا بفستان اسود شفاف في حفل رأس السنة 2019-01-01 | 08:35:36

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة...

أحلام تسافر إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة.. فيديو أحلام تسافر إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة.. فيديو 2018-12-31 | 12:50:35

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرتها...

فستان نجوى كرم في كليب “الليلة ليلتنا”.. خمنوا كم ثمنه ؟ فستان نجوى كرم في كليب “الليلة ليلتنا”.. خمنوا كم ثمنه ؟ 2018-12-31 | 11:50:09

الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ هي واحدة من أكثر الفنانات تألقا، فتحاول قدر...

حليمة بولند تكشف عن الأغنية التي تمثّلها عام 2018 حليمة بولند تكشف عن الأغنية التي تمثّلها عام 2018 2018-12-31 | 11:50:35

نشرت الإعلامية ​حليمة بولند​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل...

ألبوم تامر حسني الأخير الأكثر مبيعا واستماعا في العالم العربي ألبوم تامر حسني الأخير الأكثر مبيعا واستماعا في العالم العربي 2018-12-31 | 10:15:44

حقق ألبوم "عيش بشوقك"، للنجم المصري، تامر حسني، أعلى نسبة مبيعات بين ألبومات...

جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب! جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب! 2018-12-30 | 13:10:38

اعتبر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن الرئيس السوري بشار الأسد رجل العام 2018 عن...

ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي! ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي! 2018-12-30 | 11:13:57

لبّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس طلب شقيقتها ومديرة أعمالها رولا، بتأدية...

حسين الجسمي "الرقم الصعب" يختتم حفلاته في 2018 مع "حبايب قلبه" بـ"دبي أوبرا" حسين الجسمي "الرقم الصعب" يختتم حفلاته في 2018 مع "حبايب قلبه" بـ"دبي أوبرا" 2018-12-29 | 07:48:04

اختتم الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلامعلي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي تخليص شاب عامل سقط بئر عميق ورشة نتانيا اطفاء انقاذ المستشفى احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق تعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول تمديد اعتقال قائد شرطة منطقة الشمال بشبهة تلقي رشوى خيانة الامانة مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صورالطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com