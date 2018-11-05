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إطلاق نار على شاب قرب الخليل بادعاء محاولة الطعن



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اطلق جنود النار على شاب فلسطيني  اليوم الاثنين بادعاء محاوته طعن جنود على بوابة مستوطنة "كريات اربع" قرب الخليل .



واضافت مصادر  طبية ان الشاب اصيب بطلق ناري في رجله. دون وقوع اصابات في صفوف الجنود .


واستنفرت قوات الامن الى المكان وباشرت التحقيق .




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