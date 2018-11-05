إطلاق, نار, على, شاب, قرب, الخليل, بادعاء, محاولة, الطعن,

واضافت مصادر طبية ان الشاب اصيب بطلق ناري في رجله. دون وقوع اصابات في صفوف الجنود .واستنفرت قوات الامن الى المكان وباشرت التحقيق .

اطلق جنود النار على شاب فلسطيني اليوم الاثنين بادعاء محاوته طعن جنود على بوابة مستوطنة "كريات اربع" قرب الخليل .

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