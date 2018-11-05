تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 18:42:04 مقتل شابة عربية رمياً بالرصاص في الرملة |  2018-12-27 17:23:35 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 |  2018-12-27 16:50:00 السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل |  2018-12-27 16:50:00 سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" |  2018-12-27 16:00:23 "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا |  2018-12-27 15:39:22 السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري |  2018-12-27 15:31:23 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |  2018-12-27 14:15:48 الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق |  2018-12-27 13:44:41 صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس |  2018-12-27 13:27:01 سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ |  2018-12-27 12:51:17 موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة |  2018-12-27 12:44:45 منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تركيا.. أعلى معدل للتضخم في 15 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25 بالمئة في أكتوبر، ليبلغ أعلى مستوى في 15 عاما، مسلطا الضوء على التأثير المستمر لأزمة العملة على الاقتصاد عموما.



وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، قفزت أسعار المستهلكين 2.67 بالمئة عن الشهر السابق متجاوزة التوقعات لزيادة تبلغ اثنين بالمئة، في استطلاع أجرته "رويترز".


وارتفاع التضخم في أكتوبر ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74 بالمئة عن الشهر السابق، والسكن 4.15 بالمئة.


ولم يكن هناك رد فعل يذكر لليرة التي ضعفت إلى 5.44 للدولار، من 5.43 ليرة قبل صدور الأرقام.


وتعافت العملة في الآونة الأخيرة من خسائرها الناجمة عن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي والخلاف بين تركيا والولايات المتحدة.




كلمات متعلقة

تركيا.., أعلى, معدل, للتضخم, في, 15, عاما,

تابعونــا

"الكسكسي" المغاربي في طريقه إلى العالمية! "الكسكسي" المغاربي في طريقه إلى العالمية! 2018-12-27 | 16:50:52

أكد وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أن بلاده ستقدم طلبا تسجيل لليونيسكو...

كيف تتشكل حبات البرَد؟ كيف تتشكل حبات البرَد؟ 2018-12-27 | 16:00:18

تتأثر عدد من دول بلاد الشام بمنخفض جوي يصاحبه هطول أمطار غزيرة، مع تساقط حبات...

مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! 2018-12-27 | 14:20:27

قضت محكمة مصرية اليوم بحبس سيدة لتحرشها بقرد في أحد محلات بيع الحيوانات في مدينة...

رقم هاتفك .. أخطر مما تتصور رقم هاتفك .. أخطر مما تتصور 2018-12-27 | 13:15:30

يعمد عدد كبير من الناس إلى حماية حساباتهم البنكية وصفحاتهم على المواقع...

"ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 2018-12-27 | 10:51:34

بلغ إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018 حوالي 100 مليار...

كيف تحمي محادثات "واتساب" من أعين المتطفلين؟ كيف تحمي محادثات "واتساب" من أعين المتطفلين؟ 2018-12-27 | 09:09:38

ربما تفرض الظروف على مستخدم خدمة "الواتساب" للتواصل ضرورة إخفاء بعض المحادثات،...

81 ألف دولار غرامة لإماراتي ارتكب "جريمة إلكترونية" 81 ألف دولار غرامة لإماراتي ارتكب "جريمة إلكترونية" 2018-12-26 | 15:50:05

أيدت محكمة استئناف في أبو ظبي قرارا يقضي بتغريم أحد مستخدمي مواقع التواصل...

أغرب زفاف في الـ 2018.. عروساه دجاجة وديك! أغرب زفاف في الـ 2018.. عروساه دجاجة وديك! 2018-12-26 | 15:00:04

في واحدة من أغرب حفلات الزواج، زُفّت دجاجة إلى ديك بإحدى مزارع منطقة أكوورث، في...

قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018 قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018 2018-12-26 | 14:20:24

كشف تقرير حديث أن أكثر المسلسلات التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام يأتي من...

لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ 2018-12-26 | 12:50:23

شرع طلاب في مدارس صينية باستخدام زي مدرسي "ذكي" مجهز برقائق ذكية، وذلك لمراقبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رجل زوج زوجته رأسها ضربها على رأسها بشاكوش الجليل الغربي اعتقال الشرطة مستشفى نهاريااعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة اصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79 مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة النصب التذكاري الشهيد رأفت زهيري وضح اكاليل الزهور ضريح يوم الارض الخالد ذكرى ال 40كنيست يصادق يقر قانون الاقصاء النواب العرب أنس محمود عودة سنان قرية ابو البسيخومتري علامة مشرفة الطالب امتحان اقرث مداهمة مصادرة مهجرة دائرة اراضي اسرائيل عناصر حطب معدات استياء عارم تهجير سياسةمخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطفخلاط فلافل طفل علق يده جت انقاذ . تخليص قرية جت المثلثطارق خطيب كفر كنا هدم بيته مرتين مبلغ تخلوا عني مجلس محلي لجنة شعبية تكاليف الهدم وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر اليشع ليفي مدرب منخب اسرائيل كرة القدم انتخاب اختيار عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دوما
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com