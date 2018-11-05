تركيا.., أعلى, معدل, للتضخم, في, 15, عاما,

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25 بالمئة في أكتوبر، ليبلغ أعلى مستوى في 15 عاما، مسلطا الضوء على التأثير المستمر لأزمة العملة على الاقتصاد عموما.

وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، قفزت أسعار المستهلكين 2.67 بالمئة عن الشهر السابق متجاوزة التوقعات لزيادة تبلغ اثنين بالمئة، في استطلاع أجرته "رويترز".وارتفاع التضخم في أكتوبر ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74 بالمئة عن الشهر السابق، والسكن 4.15 بالمئة.ولم يكن هناك رد فعل يذكر لليرة التي ضعفت إلى 5.44 للدولار، من 5.43 ليرة قبل صدور الأرقام.وتعافت العملة في الآونة الأخيرة من خسائرها الناجمة عن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي والخلاف بين تركيا والولايات المتحدة.