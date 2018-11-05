الوفد, الأمني, المصري, يصل, غزة,

وأكدت مصادر محلية، إن الوفد ضم رئيس الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق والعميد همام أبو زيد.

وصل الوفد الأمني المصري، صباح اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

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