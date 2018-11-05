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الوفد الأمني المصري يصل غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الوفد الأمني المصري، صباح اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.



وأكدت مصادر محلية، إن الوفد ضم رئيس الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق والعميد همام أبو زيد.




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