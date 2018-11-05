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نادين نسيب نجيم تتفوق بالرقص الشرقي في زفاف خاص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لبّت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ دعوة حفل زفاف خاص ولفتت الأنظار إليها بأناقتها وفستانها الأبيض الذهبي وتسريحة شعرها الأنيقة ومكياجها.


 وكالعادة غصت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات وصور التقطت لها أثناء تواجدها في الحفل بحيث رافقتها عدسات الكاميرا وراقبت تحركاتها في كل مكان. وأحد الفيديوهات وثقت رقص نادين نسيب نجيم وهي تؤدي وصلة شرقية مع العروس على المسرح، كما أنها رقصت الدبكة اللبنانية في هذه المناسبة.


يذكر أن نجيم تتحضر لتصوير مسلسلها المرتقب “خمسة ونص” في رمضان المقبل مع شركة الصباح الى جانب الممثل السوري قصي الخولي ومعتصم النهار.




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