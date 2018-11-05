الحمص, .., هل, هو, طبق, صحي, ؟,

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كشف ماكميلان كريس ستيل، العالم في مركز أمراض الأورام في لندن، 7 أعراض رئيسية يجب...
قد نظن أن الشعور بالألم يأتي بطريقة واحدة لكل الناس، غير أن دراسة علمية حديثة تكشف...
يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...
إن كنت غير مهتم باتباع أسلوب حياة صحي يقلل من حجم الدهون على بطنك وحول خصرك، فإليك...
يتميز الجزر بخصائص صحية كبيرة تعود بالنفع على جسم الإنسان، لذلك ينصح خبراء...
أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف...
اكتشف العلماء أن فقدان شخص تحبه قد يكسر قلبك، ووجدوا أن التوتر العاطفي الشديد...
يعاني كثير من الناس من مشكلات في الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في عملية التمثيل...
اكتشف علماء الكلية الطبية بجامعة هارفارد بالتعاون مع علماء من جامعة بار-إيلان...
وجد علماء بريطانيون أن 96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة...