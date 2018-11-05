صديق, نيمار, لا, يستبعد, انتقاله, إلى, ريال, مدريد,

كشف البرازيلي باولو هنريكي، لاعب وسط أميان الفرنسي الحالي، عن موقف مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال باولو الذي زامل نجم سان جيرمان في فريق سانتوس البرازيلي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هل نيمار سعيد في باريس؟ نعم، إنه يقول بأنه سعيد، أتمنى أن يستمر هنا لفترة طويلة".وعن إمكانية رحيله إلى ريال مدريد، صرح: "أعتقد أنه أمر صعب، لكن إذا أتيحت الفرصة، فسيتعين عليه التفكير في الأمر، والتفكير في كل شيء، كما حدث عندما رحل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان".وأتم "في ذلك الوقت، عليك أن تبحث عن الإيجابيات والسلبيات، هذا ليس قرارًا سهلاً".يذكر أن العديد من التقارير ربطت نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.