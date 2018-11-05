تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |  2019-01-01 08:30:33 أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة |  2019-01-01 08:28:46 شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة |  2019-01-01 08:24:22 مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش |  2019-01-01 08:22:24 إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر |  2019-01-01 08:21:19 القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا |  2019-01-01 08:19:54 الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء |  2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صديق نيمار لا يستبعد انتقاله إلى ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرازيلي باولو هنريكي، لاعب وسط أميان الفرنسي الحالي، عن موقف مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



وقال باولو الذي زامل نجم سان جيرمان في فريق سانتوس البرازيلي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هل نيمار سعيد في باريس؟ نعم، إنه يقول بأنه سعيد، أتمنى أن يستمر هنا لفترة طويلة".


وعن إمكانية رحيله إلى ريال مدريد، صرح: "أعتقد أنه أمر صعب، لكن إذا أتيحت الفرصة، فسيتعين عليه التفكير في الأمر، والتفكير في كل شيء، كما حدث عندما رحل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان".


وأتم "في ذلك الوقت، عليك أن تبحث عن الإيجابيات والسلبيات، هذا ليس قرارًا سهلاً".


يذكر أن العديد من التقارير ربطت نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.




كلمات متعلقة

صديق, نيمار, لا, يستبعد, انتقاله, إلى, ريال, مدريد,

تابعونــا

قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي 2019-01-01 | 10:00:32

احتل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الأول في القيمة التسويقية للاعبي...

مبابي ينزع صورة كريستيانو رونالدو.. ويضع البديل مبابي ينزع صورة كريستيانو رونالدو.. ويضع البديل 2019-01-01 | 08:27:43

أعاد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم ونجم نادي باريس سان جرمان، نشر صورة...

بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال 2018-12-31 | 22:40:46

لم يخف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، تمنيه اللعب بجوار...

اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة 2018-12-31 | 15:45:20

وقع فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة مع اللاعب الشفاعمري علي خطيب...

صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف 2018-12-31 | 12:50:30

عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا،...

هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق 2018-12-31 | 11:50:16

أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق تاريخ النشر:31.12.2018 | 06:50...

راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء 2018-12-31 | 10:08:43

أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...

غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم 2018-12-31 | 08:34:35

قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...

إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش 2018-12-30 | 18:55:00

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه...

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" 2018-12-30 | 13:03:07

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهحي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية دهس منطقة العين الناصرة جراء تعرضها حادث شابة مرام ميديكال مستشفى طفيفة شرطة مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة عائلة شهران اكسال قرية من فردوس تنقذ حياة مرضى تتبرع باعضاء ابنتهم احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبوزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز كلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة احتراق سيارة ام الفحم الشرطة تحقق اضرار جسيمة القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار اصحابالقامةمؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com