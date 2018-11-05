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مؤنس عبد الحليم رئيس مجلس كفرمندا:لا غل ولا حقد في قلبي على أحد وأتمنى لعلي زيدان حظًا أوفر وأشكره



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جاءنا في بيان صادر عن رئيس مجلس كفرمندا المنتخب مؤنس طه عبد الحليم :"  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  , إخواني أهالي كفر مندا العزيرة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان على أن منحتموني ثقتكم، وتحقق بفضل الله فوزنا بالانتخابات.


فقد حصلنا على 5866 صوتا، بفارق 26 صوتا، وهذا يدل أن المنافسة كانت صعبة، وتدل على أن هناك منافسين سياسيين لهما جمهور عريض. لذا فإنني أكرر ما كنت قد قلت سابقا "إنها مجرد منافسه سياسية، وأن لا غل ولا حقد في قلبي على أحد"، من هنا أتمنى للسيد علي زيدان حظًا أوفر، وأشكره على عمله في المجلس المحلي.وإلى كوادر قائمة كفر مندا الموحدة وباقي القوائم الداعمة من الشباب الواعي المنضبط الذي صنع الفوز أقول: أحبيتي، إن الانتخابات قد انتهت، لذا عليكم العودة إلى أعمالكم الطبيعية وعدم الانشغال بسفاسف الأمور إطلاقًا، وعدم إطلاق المفرقعات بشكل قاطع، كذلك كونوا مستعدين لإزالة كل متعلقات الدعاية الانتخابيه خلال الأيام القريبة، وأشكركم على تعاونكم وانضباطكم.


وإلى أهالي بلدنا الأعزاء، أجدد ندائي، نحن أهل بلد واحد وأصحاب مصير مشترك، وأعتبر نفسي رئيسًا لكل المنداوين دون استثناء، وسأعمل من أجل كفر مندا بكل عائلاتها وأطيافها دون تفرقة أو تمييز.




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