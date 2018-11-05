تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-20 14:18:10 الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي |  2019-01-20 13:57:34 اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا |  2019-01-20 13:54:35 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر |  2019-01-20 13:31:51 ضبط عشرات الاسلحة غير المرخصة في الناصرة والشمال |  2019-01-20 13:04:48 سائق "توك توك" مصري يرد حقيبة "الربع مليون" بعد بحث طويل |  2019-01-20 12:57:03 تخليص عالقين اثر حريق منزل في صور باهر |  2019-01-20 12:55:06 اللجنة القطرية للإسكان تقبل اعتراضات أصحاب أراض من شفاعمرو واعبلين وتخرج اراضيهم من مخطط توسيع كريات أتا |  2019-01-20 12:33:40 قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر |  2019-01-20 12:16:35 اسرائيل ستُدخل اموال قطر الى القطاع |  2019-01-20 11:36:51 د.إبراهيم حربجي في لقاء خاص بـ"الصنارة":قريباً سنبدأ العمل في 4غرف عمليات و5غرف ولادة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة |  2019-01-20 10:39:08 "الأونروا" تعلق على قرار إغلاق مدارسها بالقدس |  2019-01-20 10:24:54 البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية |  2019-01-20 09:51:52 اللد:هدم منزل لعائلة ابو صعلوك للمرة الثانية |  2019-01-20 09:37:07 لصحة أفضل.. هذه حمية عمرها 5000 سنة |  2019-01-20 09:35:40 إنجاز مئوي يزين مسيرة نيمار |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفرمندا - وفاة الحاج خالد فاضل عرابي( أبو عدنان)



  |     |   اضافة تعليق




(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج خالد فاضل عرابي( أبو عدنان)من قرية كفر مندا.وسيتم تشييع جثمان المرحوم الطاهر اليوم الاثنين 5.11.2018 بعد صلاة الظهر.نتقدم بتعازينا القلبية الحارة لعائلة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .انا لله وانا اليه راجعون .




كلمات متعلقة

كفرمندا, -, وفاة, الحاج, خالد, فاضل, عرابي(, أبو, عدنان),

تابعونــا

خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله 2019-01-18 | 09:36:36

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في البعينة، النجيدات، الشاب خضر حمد...

سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله 2019-01-13 | 11:09:39

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع...

كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله 2019-01-13 | 09:26:27

انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...

الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله 2019-01-12 | 12:29:01

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...

عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ 2019-01-11 | 10:01:16

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42

انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) 2019-01-07 | 10:00:28

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07

انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58

فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعيمدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق مدرسة يني كفر ياسيف تخرج الفوج ال 63 طلابها احتفال مشاركة واسعة شمس الجليل اصابة شابتين قرية سولم حادث طرق خطيرة ايمان زعبي مصرع اسعاف شرطة تخليص مروع قرية مدخل القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام تفتيش عمال المشهد سكين مطبخ فواكه ازفلت انبطاح شارع يوكنعام الرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com