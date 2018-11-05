كفرمندا - وفاة الحاج خالد فاضل عرابي( أبو عدنان)

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج خالد فاضل عرابي( أبو عدنان)من قرية كفر مندا.وسيتم تشييع جثمان المرحوم الطاهر اليوم الاثنين 5.11.2018 بعد صلاة الظهر.نتقدم بتعازينا القلبية الحارة لعائلة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .انا لله وانا اليه راجعون .

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