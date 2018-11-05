النجمة, المصرية, ياسمين, صبري, في, جلسة, تصوير, جديدة,

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات العربية ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ياسمين صبري، ظهرت خلال الجلسة بأكثر من إطلالة جمعت فيها ما بين الأحمر والأبيض والأسود، وكانت جميعها وسط الصحراء الأمر الذي أعطاها طابعًا جذابًا وحزت الجلسة على اعجاب متابعيها وتغزلوا في جمالها رغم وجود صور فيها بالأبيض والأسود.من ناحية أخرى تستعد ياسمين صبري، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد ولكنها تتكتم على تفاصيله إلى الآن.وكانت الفنانة المصرية، قد غابت عن الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان الماضي، واكتفت بالتواجد السينمائي حيث قدمت هذا العام فيلمين الأول «ليلة هنا وسرور» مع محمد إمام وإخراج حسين المنباوي وعرض فى عيد الفطر، والثانى هو «الديزل» مع محمد رمضان وإخراج كريم السبكي وعرض في عيد الأضحى.وكان آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما مسلسل «الحصان الأسود» في شهر رمضان قبل الماضي، وشاركت في بطولته الى جانب أحمد السقا وشيري عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبري فواز وأميرة العايدي وأحمد العوضي ومحمد عادل وميرنا نور الدين وآخرون، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج أحمد خالد موسى.